Садовод Чаплин назвал ошибку при обработке дачного участка от вредителей

По его словам, защита растений должна начинаться гораздо раньше, чем многие думают. Первый этап — так называемое «голубое» опрыскивание. Его следует проводить, когда среднесуточная температура поднимается выше +4 градусов, а почки растений ещё находятся в состоянии покоя. В это время используются такие препараты, как бордоская жидкость или медный купорос. Они помогают уничтожить споры грибков и предотвратить появление тли и клещей.