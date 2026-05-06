Садовод Чаплин назвал ошибку при обработке дачного участка от вредителей

Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин предупредил садоводов о необходимости соблюдать определённые правила при обработке участков от вредителей. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что многие дачники совершают распространённую ошибку: начинают опрыскивать растения только тогда, когда уже установилась тёплая погода, и почки начали активно расти. Однако, по словам Чаплина, это не лучший подход.
По его словам, защита растений должна начинаться гораздо раньше, чем многие думают. Первый этап — так называемое «голубое» опрыскивание. Его следует проводить, когда среднесуточная температура поднимается выше +4 градусов, а почки растений ещё находятся в состоянии покоя. В это время используются такие препараты, как бордоская жидкость или медный купорос. Они помогают уничтожить споры грибков и предотвратить появление тли и клещей.
Следующий этап обработки наступает, когда на деревьях появляются «зелёные конусы» — это означает, что почки начинают активно расти и пробуждаются различные вредители, такие как долгоносики, пилильщики и листовёртки. В этот период можно использовать инсектициды для защиты растений.
Третий этап обработки проводится до того, как на деревьях распустятся цветы. Как только деревья начинают цвести, любые опрыскивания необходимо немедленно прекратить. Это связано с тем, что химические вещества могут нанести вред пчёлам, которые играют важную роль в опылении растений и, следовательно, в будущем урожае.
Четвёртый этап — сразу после того, как лепестки опадут. Для самостоятельной обработки растений рекомендуется использовать только те препараты, которые разрешены к применению. Важно помнить, что смешивать инсектоакарициды можно только в том случае, если вы точно уверены в их совместимости.