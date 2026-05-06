Шостакович, Вайнберг, Баршай встретятся в Пермской опере перед Днём Победы

Во втором отделении состав оркестрантов станет ещё шире — будет исполнена Симфония № 21 Вайнберга для сопрано и симфонического оркестра. Это произведение обращено к трагедии Холокоста и судьбам миллионов погибших. Сам Вайнберг бежал в 1939 году из оккупированной Варшавы в Советский Союз, в 1953 м был арестован в разгар «дела врачей», попал в Бутырку, пережил ужасные пытки. Всё, о чём он был вынужден долгие годы молчать, нашло отражение в его музыке: недополученная свобода, преследования, пацифизм, нежность, любовь…