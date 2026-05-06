Шостакович, Вайнберг, Баршай встретятся в Пермской опере перед Днём Победы

Дмитрий Шостакович, Мечислав Вайнберг и Рудольф Баршай, три музыканта и товарища, встретятся в симфоническом концерте «1941/2026» (6+), который состоится в Пермском театре оперы и балета 8 мая.
В концерте, сообщает театр в своих соцсетях, будет два отделения. В первом прозвучит Камерная симфония для струнного оркестра до минор, имеющая двойное авторство. Оригинал произведения — знаменитый Восьмой квартет Шостаковича, а в симфонию его, внеся определённые добавки (например, появилась партия контрабаса), масштабировал с разрешения Шостаковича альтист и дирижёр Баршай. Это одно из самых пронзительных, исповедальных сочинений композитора, посвящённое жертвам фашизма.
Во втором отделении состав оркестрантов станет ещё шире — будет исполнена Симфония № 21 Вайнберга для сопрано и симфонического оркестра. Это произведение обращено к трагедии Холокоста и судьбам миллионов погибших. Сам Вайнберг бежал в 1939 году из оккупированной Варшавы в Советский Союз, в 1953 м был арестован в разгар «дела врачей», попал в Бутырку, пережил ужасные пытки. Всё, о чём он был вынужден долгие годы молчать, нашло отражение в его музыке: недополученная свобода, преследования, пацифизм, нежность, любовь…
Мечислава Вайнберга нередко называли «маленьким Шостаковичем», хотя Дмитрий Шостакович считал его композитором, равным себе. И даже вёл с ним своеобразное творческое соперничество. К примеру, когда у Вайнберга стало на один квартет больше, он задался целью превзойти коллегу.
Логично, что в концерте «1941/2026» сочинения двух этих выдающихся композиторов прозвучат рядом, в одной программе. За дирижёрский пульт 8 мая встанет главный дирижёр Пермского театра оперы и балета Владимир Ткаченко. Сопрано — солистка Пермской оперы Ирина Байкова.