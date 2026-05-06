Из чего на самом деле состоит сладкая газировка, рассказала доктор Парецкая

Медик также перечислила, к каким заболеваниям может привести регулярное упортебления этого напитка.

Врач Алёна Парецкая рассказала, почему сладкая газировка может быть опаснее, чем кажется.

Вместе со 100 граммами напитка в организм человека попадают:

10,6 грамма сахара, притом, что безопасная доза — 20−50 граммов в сутки, в одной поллитровой бутылке газировки — двухсуточная норма;

ортофосфорная кислота, которую не выдерживает даже сталь — ее используют сантехники для борьбы с засорами в трубах;

цикламат натрия (Е952) — синтетический заменитель сахара, он в 30−50 раз слаще обычного и, как показали исследования на животных, может накапливаться в тканях и провоцировать онкологию.

По данным медика, регулярное употребление сладких газированных напитков приводит к авитаминозу и ломкость костей, разрушению зубной эмали и постоянной тревожности, лишнему весу и ожирению, проблемам с кожей и нарушению работы почек, болезни сердца и сосудов, повышенному риску рака, снижению чувствительности к инсулину.

«Иногда простые привычки могут стоить здоровья», — предупреждает доктор Парецкая.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что последние 12 лет жизни человека могут быть наполнены страданиями, и посоветовал, как этого избежать.