В РФ научились управлять положением наноструктур при помощи квантовых эффектов

Еще в 1948 году нидерландский физик Хендрик Казимир показал, что плоские объекты, расположенные на очень небольшом расстоянии друг от друга, будут притягиваться под воздействием квантовых флуктуаций вакуума — «моря» из виртуальных субатомных частиц, непрерывно образующихся и исчезающих во всех точках пространства. При наличии асимметрии в форме и при некоторых особенностях в структуре эти взаимодействия начинают «раскручивать» объектов или заставляют двигаться в определенную сторону.