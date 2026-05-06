Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ежедневная аудитория «Макса» превысила 85 миллионов пользователей

Приложение «Макс» с момента запуска установили более 120 миллионов человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Ежедневная аудитория онлайн-платформы «Макс» превысила 85 миллионов пользователей, приложение установили более 120 миллионов человек с момента запуска, рассказали в пресс-службе «Макса».

Подпишитесь на канал РИА Новости в Макс>>>

«Ежедневная аудитория “Макса” превысила 85 миллионов пользователей. С момента запуска приложение установили более 120 миллионов человек, отправлено более 150 миллиардов сообщений и совершено свыше 6 миллиардов звонков», — говорится в сообщении.

Также количество иностранных пользователей в «Максе» превысило 8 миллионов. Ежедневно иностранцы совершают 1,7 миллиона звонков и отправляют более 23 миллионов сообщений.

Кроме того, в «Максе» создано более 7 миллионов приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией 300 миллионов подписчиков.

Регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. Совершать звонки и отправлять сообщения могут пользователи из стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

«Макс» — национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение «Макс» включено в реестр российского программного обеспечения.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше