МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Ежедневная аудитория онлайн-платформы «Макс» превысила 85 миллионов пользователей, приложение установили более 120 миллионов человек с момента запуска, рассказали в пресс-службе «Макса».
«Ежедневная аудитория “Макса” превысила 85 миллионов пользователей. С момента запуска приложение установили более 120 миллионов человек, отправлено более 150 миллиардов сообщений и совершено свыше 6 миллиардов звонков», — говорится в сообщении.
Также количество иностранных пользователей в «Максе» превысило 8 миллионов. Ежедневно иностранцы совершают 1,7 миллиона звонков и отправляют более 23 миллионов сообщений.
Кроме того, в «Максе» создано более 7 миллионов приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией 300 миллионов подписчиков.
Регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. Совершать звонки и отправлять сообщения могут пользователи из стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
«Макс» — национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение «Макс» включено в реестр российского программного обеспечения.