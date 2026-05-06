Бойся, клещ! В Екатеринбурге показали, как обрабатывают парки от паразитов

«На сегодняшний день на территории Свердловской области зарегистрировано более 3,5 тыс. пострадавших от присасывания клещей, в том числе 840 детей. Это несколько меньше среднего уровня показателей за последние 5 лет. Порядка 15% пострадавших зарегистрированы на территории городских скверов, парков и после посещения кладбищ. Но стоит учитывать, что противоклещевые обработки начались около двух недель назад, и люди пострадали при выходе на территории, которые еще не были обработаны», — рассказала главный специалист управления Роспотребнадзора по Свердловской области Лариса Чистякова.