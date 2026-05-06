Студентка колледжа в Якутии завоевала бронзу на чемпионате «Профессионалы»

Студентка колледжа креативных индустрий «Айар уустар» Алгыстаана Колесова из Якутии завоевала бронзовую медаль на итоговом (межрегиональном) этапе чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Художественная резьба из кости». Мероприятие проводится при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации главы и правительства республики.
Алгыстаана учится на третьем курсе по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». В 2025 году она становилась победительницей регионального этапа «Профессионалов».
Чемпионат прошел в Салехарде с 25 по 30 апреля. За звание лучших боролись участники из Московской, Тюменской, Магаданской областей, Республики Коми, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов — всего восемь победителей региональных этапов.
