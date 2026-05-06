Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студентка колледжа в Якутии завоевала бронзу на чемпионате «Профессионалы»

Она завоевала награду в компетенции «Художественная резьба из кости».

Источник: Национальные проекты России

Студентка колледжа креативных индустрий «Айар уустар» Алгыстаана Колесова из Якутии завоевала бронзовую медаль на итоговом (межрегиональном) этапе чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Художественная резьба из кости». Мероприятие проводится при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации главы и правительства республики.

Алгыстаана учится на третьем курсе по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». В 2025 году она становилась победительницей регионального этапа «Профессионалов».

Чемпионат прошел в Салехарде с 25 по 30 апреля. За звание лучших боролись участники из Московской, Тюменской, Магаданской областей, Республики Коми, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов — всего восемь победителей региональных этапов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.