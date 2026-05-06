Калининградские астрономы засняли три спиральные галактики. Работу провели специалисты БФУ имени Канта. Об этом сообщили на сайте Калининградского астрономического союза.
Специалисты засняли галактики M81, M82 и NGC 3077. Группа располагается в созвездии Большая Медведица и находится на расстоянии около 12 миллионов световых лет от Земли.
Самая крупная и массивная из них — M81, также известная как галактика Боде. Эта спиральная галактика с ясно видимыми на снимке рукавами примерно сопоставима по размерам с нашим Млечным Путём и имеет диаметр около ста тысяч световых лет. В её ядре находится сверхмассивная чёрная дыра, примерно в 15 раз более тяжёлая, чем находящаяся в ядре нашей Галактики Стрелец А*, так что по массе она несколько превосходит нашу Галактику. На фотографии она находится в центре, — пояснили астрономы.
Выше неё располагается галактика M82, известная под названием Сигара. По массе она меньше Боде почти в 70 раз. «Процессы звездообразования в её ядре идут в десятки раз активнее, чем в других галактиках со схожими параметрами. Учёные предполагают, что это связано с её приближением к галактике Боде: гравитационное влияние более крупной галактики стимулировало появление в ней новых звёзд», — рассказали эксперты.
Третья галактика — NGC 3077 — находится на снимке в левом нижнем углу. Она выглядит как размытое яркое облако. Из-за гравитационного воздействия более крупных соседей пекулярная галактика имеет неправильную форму.
Работы проводили на загородной площадке. Специалисты сделали 120 кадров с трёхминутной выдержкой каждый. «Находящаяся возле горизонта Луна своим светом не слишком мешала съёмкам. Впрочем, даже в таких условиях пришлось использовать UV-фильтр, чтобы отсечь чрезмерно яркий свет ближайших звёзд», — отметили в КАС.