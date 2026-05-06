В Воронеже водитель «Фольксвагена» перевозил пассажира в багажнике

В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции задержали 20-летнего водителя автомобиля «Фольксваген Тигуан», который перевозил пассажира в багажнике. Инцидент произошел 2 мая в 18:32 у дома 1«А» по улице Юных Натуралистов.