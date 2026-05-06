В Воронеж из Москвы привезли Огонь памяти от Могилы Неизвестного Солдата

В Воронеж 6 мая доставили символ Победы — Огонь памяти. Его привезли в лампаде, зажженной от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в московском Александровском саду. Акцию «Огонь памяти» в десятый год проводит общероссийское общественное движение «Народный фронт “За Россию”. В этом году к ней присоединились 71 регион и 14 стран мира. В Воронеже в рамках акции на Площади приняли бойцы специальной военной операции, представители общественных, волонтёрских, молодёжных организаций почтили память героев Великой Отечественной войны.