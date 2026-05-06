В госпитале ветеранов войн Иркутска заработал кабинет протезирования

Кабинет протезирования заработал в клиническом госпитале ветеранов войн в Иркутске, что отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Иркутской области.
В учреждении работают специалисты профильной протезной организации. Это позволяет пациентам совмещать восстановительные процедуры и подготовку к протезированию конечностей без необходимости перемещения между разными медицинскими учреждениями. По завершении курса реабилитации человек сразу направляется на установку протеза.
«Госпиталь преображается. Мы проводим ремонты, приобретаем современное оборудование, которого в нашем регионе никогда не было, и выстраиваем систему современной комплексной реабилитации. Особый упор будет сделан на медицинскую реабилитацию. Очень много будет межведомственного взаимодействия. Кроме того, будет оказываться поддержка и помощь семьям наших героев, чтобы реабилитация коснулась не только самого участника СВО, но и тех, кто рядом, кто помогает пройти этот путь», — сказала заместитель председателя регионального правительства Наталья Дикусарова.
В госпитале также недавно открылся центр оказания помощи с применением телемедицинских технологий в сфере реабилитации. А скоро там появится новое отделение медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.