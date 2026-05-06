Нелегальный детский сад без отопления закрыли в Сочи по решению суда

В Адлерском районе Сочи прекратили деятельность частного сада.

Источник: Комсомольская правда

В Адлерском районе Сочи прекращена деятельность частного детского сада, работавшего с грубыми нарушениями закона. Прокурорская проверка выявила, что учреждение принимало детей, не имея на то лицензии и не обеспечивая элементарных мер безопасности.

Проверка, проведенная в феврале, вскрыла пугающие подробности организации детского досуга. Помещение было переоборудовано под нужды сада «хозяйственным способом», без соблюдения строительных и санитарных норм. В частности, в учреждении полностью отсутствовала система отопления, не были созданы условия для правильного хранения продуктов питания, отсутствовали пожарная сигнализация и средства пожаротушения, а количество эвакуационных выходов не соответствовало нормативам.

Учитывая прямую угрозу жизни и здоровью воспитанников, прокуратура Адлерского района обратилась с иском в суд. 30 апреля требования ведомства удовлетворили в полном объеме.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, деятельность нелегального детского сада официально прекращена.