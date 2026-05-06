Правила медосмотра водителей ужесточат в Нижегородской области

В России ужесточат правила медицинского освидетельствования для водителей. Об этом рассказал главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Большинство изменений вступят в силу с 1 марта 2027 года. К примеру, в следующем году водителей будут автоматически лишать прав при наличии серьезной болезни. Ранее это могли сделать только при смене прав раз в 10 лет.
«Теперь если во время обычного визита к врачу у вас найдут заболевание, при котором водить нельзя, эта информация попадет в цифровую базу медиков и ГИБДД. Водителя отправят на внеочередное медосвидетельствование. Если диагноз подтвердится или водитель не придет на осмотр в течение месяца, его права автоматически станут недействительным в базе ГИБДД», — пояснил Алексей Никонов.
Также ужесточат правила медкомиссии: все сведения о ее прохождении будут храниться в электронном виде. Инспекторы ГИБДД будут видеть справку в системе по номеру или QR-коду. Если врач-нарколог во время медкомиссии заметит у человека странности в поведении, к примеру, возбуждение, заторможенность или дрожь в руках, то водителя отправят на анализ мочи. Особое внимание будут уделять тем, кого уже «ловили» за рулем в нетрезвом виде.
«Перед выездом в рейс водители смогут проходить осмотр через специальные терминалы (измерение давления, пульса, паров алкоголя в выдохе), а врач подтвердит допуск удаленно с помощью электронной подписи», — добавил Алексей Никонов.
