Правила медосмотра водителей ужесточат в Нижегородской области

Также ужесточат правила медкомиссии: все сведения о ее прохождении будут храниться в электронном виде. Инспекторы ГИБДД будут видеть справку в системе по номеру или QR-коду. Если врач-нарколог во время медкомиссии заметит у человека странности в поведении, к примеру, возбуждение, заторможенность или дрожь в руках, то водителя отправят на анализ мочи. Особое внимание будут уделять тем, кого уже «ловили» за рулем в нетрезвом виде.