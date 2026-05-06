Глеб Никитин добился снижения базового тарифа ОСАГО для автолюбителей из Кстова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин добился снижения базового тарифа ОСАГО для жителей Кстовского района. Глава региона обсуждал вопрос с руководством Волго-Вятского главного управления Банка России и предложил оставить прежнее значение коэффициента страхования. Подробностями поделилась пресс-служба правительства.
Напомним, после объединения Кстова с Нижним Новгородом тарифные условия страхования для кстовских автовладельцев были пересмотрены. Оформлять полисы ОСАГО для них начали в соответствии с «городским» коэффициентом в размере 1,56, хотя ранее он был установлен на уровне 1,16 и 1 — для Кстова и остальных пунктов муниципального округа соответственно.
Жители Кстовского района не стали мириться с изменениями и подготовили коллективные обращения в различные инстанции. Минфин региона, в свою очередь, направил запросы в ЦБ РФ. Аргумент сохранения прежнего территориального коэффициента звучал так: несмотря на объединение с Нижним Новгородом, расположение Кстова и соседствующих с ним населенных пунктов не изменилось, остались старыми и условия использования автомобилей.
Глеб Никитин поддержал кстовчан и взял ситуацию под свой контроль. После обсуждения вопроса с представителями Банка России была достигнута договоренность о возвращении к прежним параметрам ОСАГО. Территориальный коэффициент страхования повышаться не будет.