СМИ: самая богатая провинция Канады собрала подписи для референдума о выходе из состава страны

По словам активистов, число подписей, собранных ими для проведения референдума, превысило необходимый показатель, сообщает британский канал ВВС*. Митч Сильвестр, глава Stay Free Alberta, заявил у здания избирательного штаба в Эдмонтоне, что организация собрала более 300 000 подписей, тогда как требовалось собрать всего 178 000, или 10% от числа избирателей, имеющих право голоса. «Этот день является историческим в истории Альберты. Это первый шаг к следующему этапу: мы прошли в третий раунд и теперь находимся в финале Кубка Стэнли», — образно выразился Сильвестр.
Кевин Хилле, адвокат коренных жителей атабаски чипевайян, сказал, что у его клиентов есть «веские аргументы», которые могут снять вопрос о референдуме.
Издание поясняет, что речь идет о международных соглашениях, заключенных между британской короной и общинами коренных народов более ста лет назад, еще до создания современной Канады. Он добавил, что его клиенты считают, что независимость Альберты означала бы разрыв этих договоров. Ожидается, что решение по этому делу будет принято позднее в мае.
Вопрос будет звучать так: «Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта должна перестать быть частью Канады и стать независимым государством?».
Британский канал подчеркивает, что в Альберте уже давно назревает недовольство Оттавой, в частности из-за разработки ее природных ресурсов. Сторонники отделения считают, что независимая Альберта сможет высвободить ресурсы, сохранив при этом богатство провинции. Тем не менее опросы общественного мнения показывают, что большинство жителей Альберты проголосовали бы против отделения от Канады и только около 25% одобрили бы выход.
Издание напоминает, что ранее участники движения Stay Free Alberta тайно встречались с официальными лицами из администрации президента США Дональда Трампа. Джефф Рат, юрист и один из организаторов движения, сообщил, что на встречах с представителями Белого дома обсуждалось «технико-экономическое обоснование» возможной кредитной линии в размере 500 млрд долларов в случае отделения Альберты от Канады. При этом он подчеркнул, что Stay Free Alberta не запрашивала финансирование у США.
