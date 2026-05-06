Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: самая богатая провинция Канады собрала подписи для референдума о выходе из состава страны

Группа активистов Stay Free Alberta в понедельник официально подала петицию о проведении осенью референдума о независимости канадской провинции Альберты.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По словам активистов, число подписей, собранных ими для проведения референдума, превысило необходимый показатель, сообщает британский канал ВВС*. Митч Сильвестр, глава Stay Free Alberta, заявил у здания избирательного штаба в Эдмонтоне, что организация собрала более 300 000 подписей, тогда как требовалось собрать всего 178 000, или 10% от числа избирателей, имеющих право голоса. «Этот день является историческим в истории Альберты. Это первый шаг к следующему этапу: мы прошли в третий раунд и теперь находимся в финале Кубка Стэнли», — образно выразился Сильвестр.

Однако суд Альберты приостановил проверку подписей в ожидании решения по судебному иску группы коренных народов, которые утверждают, что стремление отделиться от Канады ущемляет их права.

Кевин Хилле, адвокат коренных жителей атабаски чипевайян, сказал, что у его клиентов есть «веские аргументы», которые могут снять вопрос о референдуме.

Издание поясняет, что речь идет о международных соглашениях, заключенных между британской короной и общинами коренных народов более ста лет назад, еще до создания современной Канады. Он добавил, что его клиенты считают, что независимость Альберты означала бы разрыв этих договоров. Ожидается, что решение по этому делу будет принято позднее в мае.

Если подписи под петицией будут одобрены, жители Альберты смогут проголосовать на референдуме о независимости уже 19 октября.

Вопрос будет звучать так: «Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта должна перестать быть частью Канады и стать независимым государством?».

Британский канал подчеркивает, что в Альберте уже давно назревает недовольство Оттавой, в частности из-за разработки ее природных ресурсов. Сторонники отделения считают, что независимая Альберта сможет высвободить ресурсы, сохранив при этом богатство провинции. Тем не менее опросы общественного мнения показывают, что большинство жителей Альберты проголосовали бы против отделения от Канады и только около 25% одобрили бы выход.

Издание напоминает, что ранее участники движения Stay Free Alberta тайно встречались с официальными лицами из администрации президента США Дональда Трампа. Джефф Рат, юрист и один из организаторов движения, сообщил, что на встречах с представителями Белого дома обсуждалось «технико-экономическое обоснование» возможной кредитной линии в размере 500 млрд долларов в случае отделения Альберты от Канады. При этом он подчеркнул, что Stay Free Alberta не запрашивала финансирование у США.

* Доступ к сайтам ВВС на территории РФ ограничен

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше