Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Встреча мэра Юрия Шалабаева с ветеранами ВОВ прошла в Нижнем Новгороде

Фронтовики и труженики тыла собрались в Кремле накануне 9 Мая.

Источник: Комсомольская правда

Накануне Дня Победы глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. В Кремле собрались фронтовики, партизаны, труженики тыла, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда — люди, чьи судьбы стали символом мужества и стойкости, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мэр поблагодарил гостей за их подвиг и подчеркнул: город продолжит заботиться о ветеранах не только в праздничные дни, но и ежедневно. По его словам, власти оказывают адресную помощь, поддерживают ветеранские организации и регулярно проводят памятные встречи.

Фронтовики и труженики тыла собрались в Кремле накануне 9 Мая. Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Среди участников — Евгений Макаров, прошедший войну радистом и встретивший Победу в Берлине, а также Отар Дадишкилиани, служивший во фронтовой концертной бригаде. Они поделились воспоминаниями о фронтовых годах и дне окончания войны.

Ветеранов поздравили и воспитанники центра военно-патриотического воспитания. Ребята признались, что встречи с героями вызывают у них чувство гордости и ответственности за сохранение памяти о подвиге поколения победителей.