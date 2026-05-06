В Самарском политехе установили новое оборудование для исследований

Новое оборудование для изучения свойств материалов в условиях высоких температур установили на кафедре «Промышленная теплоэнергетика» в Самарском политехе при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве науки и высшего образования Самарской области.
В учреждении появились две муфельные высокотемпературные печи интенсивного нагрева, сушильный шкаф, установка нагрева излучением и климатическая камера. Согласно техническим параметрам, печи способны за короткое время нагреть помещенные внутрь образцы до 1400 градусов, что позволит ученым университета изучать поведение материалов в среде, максимально приближенной к реальным условиям эксплуатации.
«На этом оборудовании мы будем испытывать образцы пористых материалов из керамики и металлов. У нас появляется возможность наблюдать за тем, как изменяется их структура и свойства под воздействием высоких температур. Подобного оборудования ранее в университете не было», — сказал доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика», кандидат технических наук Андрей Попов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.