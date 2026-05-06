В Самарском политехе установили новое оборудование для исследований

«На этом оборудовании мы будем испытывать образцы пористых материалов из керамики и металлов. У нас появляется возможность наблюдать за тем, как изменяется их структура и свойства под воздействием высоких температур. Подобного оборудования ранее в университете не было», — сказал доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика», кандидат технических наук Андрей Попов.