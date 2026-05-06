Коллекцию из шести ложек достали из канализации в Тюмени

Как пишет Вслух.ру, мастер цеха эксплуатации сетей водоотведения компании «Росводоканал Тюмень» Василий Иваненко рассказал, что ложки и вилки из сетей вымывают довольно часто, но такая коллекция за одну промывку попалась впервые. По его словам, нередко приходится доставать монеты, мелкие игрушки и даже бижутерию.