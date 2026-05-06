Коллекцию из шести ложек достали из канализации в Тюмени

Целую коллекцию столовых приборов из шести ложек нашли в тюменской канализации.

Бригада тюменского водоканала во время плановой промывки достала из канализации целую коллекцию столовых приборов разного размера. Шесть ложек нашли в нескольких колодцах во дворе одного дома.

Как пишет Вслух.ру, мастер цеха эксплуатации сетей водоотведения компании «Росводоканал Тюмень» Василий Иваненко рассказал, что ложки и вилки из сетей вымывают довольно часто, но такая коллекция за одну промывку попалась впервые. По его словам, нередко приходится доставать монеты, мелкие игрушки и даже бижутерию.

Иваненко добавил, что жители старых домов относятся к канализации бережнее, чем владельцы новостроек. В новых районах засоры случаются гораздо чаще из-за влажных салфеток, жира и строительного мусора.

