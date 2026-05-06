Трёхмесячный карантин по бешенству животных сняли в Воронежской области

Карантин по бешенству животных отменили в селе Берёзовка Воробьёвского района. Проект соответствующего указа губернатора Александра Гусева опубликовали на портале регионального правительства во вторник, 5 мая.
Заражённое смертельно опасной болезнью животное обнаружили в конце января на территории личного подсобного хозяйства в Первомайском переулке. Неблагополучной тогда была объявлена вся территория села. Для населённого пункта в течение трёх месяцев действовал ряд ограничительных мер.
В конце апреля карантин по бешенству животных сняли ещё в трёх районах Воронежской области.