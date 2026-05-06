Мэр показал нижегородцам застрявшие в канализации отходы

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём канале в MAX продемонстрировал последствия безответственного использования системы водоотведения. Он опубликовал фотографии отходов, извлеченных из сетей сотрудниками АО «Объединенный коммунальный оператор», отметив, что бытовой мусор и предметы гигиены становятся причиной серьезных аварий.
По данным главы города, за четыре месяца 2026 года в Нижнем Новгороде устранили около 2200 засоров. Это на 26% больше показателей прошлого года и на 35% превышает данные за 2024 год. Ежедневно бригады выезжают на очистку сетей от 10 до 30 раз, сталкиваясь с огромными объемами ненадлежащих отходов.
Юрий Шалабаев подчеркнул, что на устранение таких инцидентов уходит время, которое специалисты могли бы потратить на плановую модернизацию станций и трубопроводов. Статистику можно исправить только личной ответственностью горожан и правильной утилизацией строительного и бытового мусора.
