Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр показал нижегородцам застрявшие в канализации отходы

Мэр города показал результаты работы аварийных бригад и призвал жителей не использовать унитазы вместо мусорных ведер.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём канале в MAX продемонстрировал последствия безответственного использования системы водоотведения. Он опубликовал фотографии отходов, извлеченных из сетей сотрудниками АО «Объединенный коммунальный оператор», отметив, что бытовой мусор и предметы гигиены становятся причиной серьезных аварий.

По данным главы города, за четыре месяца 2026 года в Нижнем Новгороде устранили около 2200 засоров. Это на 26% больше показателей прошлого года и на 35% превышает данные за 2024 год. Ежедневно бригады выезжают на очистку сетей от 10 до 30 раз, сталкиваясь с огромными объемами ненадлежащих отходов.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что на устранение таких инцидентов уходит время, которое специалисты могли бы потратить на плановую модернизацию станций и трубопроводов. Статистику можно исправить только личной ответственностью горожан и правильной утилизацией строительного и бытового мусора.

Ранее сообщалось, что график отключения горячей воды опубликовали в Нижнем Новгороде.