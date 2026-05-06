Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госсистему инженерного обеспечения для ЖКХ создадут в Нижегородской области

Создание данной системы обусловлено необходимостью поддержки процессов, протекающих в едином информационном пространстве структур Минэнерго и подчиненных организаций.

Минцифры и Минэнерго Нижегородской области представили проект постановления, которым планируется учредить региональную государственную информационную систему, предназначенную для пространственного развития инженерного обеспечения. Проект документа находится на стадии антикоррупционной проверки, сообщили в «Коммерсантъ».

Создание данной системы обусловлено необходимостью поддержки процессов, протекающих в едином информационном пространстве структур Минэнерго и подчиненных организаций.

Ожидается, что система повысит устойчивость функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период, обеспечит оперативное информационное взаимодействие между органами власти и коммунальными предприятиями в экстренных ситуациях, а также будет способствовать ускорению подготовки топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону и получению актов готовности.

Кроме того, система призвана сократить время, необходимое для подготовки документов, стандартизировать документацию, касающуюся тепловых энергоустановок, интегрировать сведения о теплоисточниках, параметрах их эксплуатации, результатах гидравлических испытаний, а также данные о многоквартирных домах, потребителях, авариях на сетях и запланированных ремонтных работах, как указано в документе.

Ранее сообщалось, что график работы нижегородской энергокомпании изменится на майские праздники.