Госсистему инженерного обеспечения для ЖКХ создадут в Нижегородской области

Минцифры и Минэнерго Нижегородской области представили проект постановления, которым планируется учредить региональную государственную информационную систему, предназначенную для пространственного развития инженерного обеспечения. Проект документа находится на стадии антикоррупционной проверки, сообщили в «Коммерсантъ».
Создание данной системы обусловлено необходимостью поддержки процессов, протекающих в едином информационном пространстве структур Минэнерго и подчиненных организаций.
Ожидается, что система повысит устойчивость функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период, обеспечит оперативное информационное взаимодействие между органами власти и коммунальными предприятиями в экстренных ситуациях, а также будет способствовать ускорению подготовки топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону и получению актов готовности.
Кроме того, система призвана сократить время, необходимое для подготовки документов, стандартизировать документацию, касающуюся тепловых энергоустановок, интегрировать сведения о теплоисточниках, параметрах их эксплуатации, результатах гидравлических испытаний, а также данные о многоквартирных домах, потребителях, авариях на сетях и запланированных ремонтных работах, как указано в документе.
