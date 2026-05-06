Щукина официально представили в качестве врио главы Дагестана

МАХАЧКАЛА, 6 мая — РИА Новости. Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка официально представил Федора Щукина в качестве врио главы Дагестана, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония проходит на сессии народного собрания (парламента) республики.
«Принять отставку главы республики Дагестан Меликова С. А. по собственному желанию. Назначить Щукина Федора Вячеславовича временно исполняющим обязанности главы республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой республики Дагестан», — зачитал Чайка указ президента России Владимира Путина.
Четвертого мая Высшая квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила заявление председателя Верховного суда Дагестана Щукина о прекращении полномочий в связи с уходом в почетную отставку. В тот же день Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил Щукина врио главы республики.
Щукин родился в 1976 году в Нижегородской области. В разные годы работал мировым судьей, председателем Семеновского районного суда Нижегородской области. С ноября 2020 года Щукин занимал должность зампредседателя Нижегородского областного суда. С 1 марта 2024 года указом Путина был назначен председателем Верховного суда Дагестана.