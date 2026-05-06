«Барного стрелка» поймали по подозрению в покушении на убийство в Нижнем Новгороде

Он выстрелил мужчине в голову на улице Бусыгина.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в покушении на убийство. Мужчину, который выстрелил оппоненту в голову рядом с баром на проспекте Бусыгина, поймали сотрудники ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент с участием «барного стрелка» произошел 3 мая. Двое мужчин сначала повздорили в заведении, а затем вышли на улицу для «разговора». У одного из них, к слову, ранее судимого, с собой оказалось оружие. Выстрелив оппоненту в голову, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении на личном авто.

Свидетели произошедшего немедленно позвонили в правоохранительные органы. Наличие у бара видеокамер позволило установить, на какой машине передвигался стрелок. Его задержали на следующий день.

В отношении 36-летнего жителя Советского района, который подозревается в покушении на убийство, заведено уголовное дело.

Ранее мы рассказывали о том, что совершавший грабежи псевдоработник ФСБ получил наказание в виде 9 лет лишения свободы.