«Барного стрелка» поймали по подозрению в покушении на убийство в Нижнем Новгороде

Инцидент с участием «барного стрелка» произошел 3 мая. Двое мужчин сначала повздорили в заведении, а затем вышли на улицу для «разговора». У одного из них, к слову, ранее судимого, с собой оказалось оружие. Выстрелив оппоненту в голову, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении на личном авто.
Свидетели произошедшего немедленно позвонили в правоохранительные органы. Наличие у бара видеокамер позволило установить, на какой машине передвигался стрелок. Его задержали на следующий день.
В отношении 36-летнего жителя Советского района, который подозревается в покушении на убийство, заведено уголовное дело.
Ранее мы рассказывали о том, что совершавший грабежи псевдоработник ФСБ получил наказание в виде 9 лет лишения свободы.