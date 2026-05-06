На Вертолетном поле откроют модульную школу на 400 мест

В микрорайоне Вертолетное поле в Ростове построят две новые школы.

Источник: Комсомольская правда

В микрорайоне Вертолетное поле к началу нового учебного года появится модульная школа. Она рассчитана на 400 мест. Об этом на личном приеме граждан сообщил глава Ростова Александр Скрябин.

Также он перечислил другие изменения в микрорайоне. Там уже построили дорогу на улице Тружеников, установили новые остановки, запустили общественный транспорт, а к 1 декабря включат уличное освещение на Батуринской.

Также, в перспективе, к концу 2030 года, в микрорайоне планируют построить уже основную школу на 1120 мест.

