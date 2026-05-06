В Красноярске официально завершился самый короткий отопительный сезон

В Красноярске сегодня, 6 мая, завершился самый короткий за последние годы отопительный сезон. Произошло это на неделю раньше, чем год назад. Решение было принято на основе прогноза погоды. Как сообщают в мэрии, в течение семи дней среднесуточная температура воздуха превышала отметку +13 градусов, отопление же по нормативу отключается при +8. По подсчетам, завершившийся отопительный сезон стал самым коротким за последние годы: стартовал 23 сентября и продлился всего 225 дней. Напомним продолжительность подачи тепла в другие годы: 2024/2025 — 249 дней; 2023/2024 — 231 день; 2022/23 — 243 дня; 2021/22 — 240 дней; 2020/21 — 236 дней; 2019/20 — 242 дня. Добавим, при желании отдельные дома и учреждения могут сохранить подачу тепла. Для этого управляющие организации просто должны оставить открытыми задвижки. При этом отопление будет оплачиваться в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета. В городе теперь начнется подготовка к следующей зиме: гидравлические испытания, ремонтные работы на сетях, водозаборах и теплоисточниках.