История и легенды: знаковые места округа

Краснодарский край
Краснодарский край интересен тем, что на его территории тесно переплетаются наследие древних цивилизаций, мощное развитие казачества и история курортного строительства.
- Интерактивный этнопарк «Моя Россия»: уникальный музейный комплекс, занимающий территорию 3,5 га. Здесь можно увидеть копии знаковых сооружений, представляющие различные регионы России.
- Фанагория (Таманский полуостров): крупнейшее античное городище на территории России, одно из важнейших греческих поселений. На территории ведутся активные археологические раскопки.
- Археологический музей «Горгиппия» (Анапа): настоящие раскопки античного города прямо в центре курорта. Можно погулять по древним улицам, увидеть фундаменты домов, винодельни и плиты с надписями.
- Мегалиты Псынако (Туапсинский район): уникальный комплекс дольменов, датируемый III тысячелетием до н.э. Подобных сооружений в России больше нет.
- Улица Красная (Краснодар): главная пешеходная артерия города, настоящий музей под открытым небом, где сосредоточены купеческие особняки в стиле модерн и эклектика.
Ростовская область
Это историческая земля Донского казачьего войска, на которой казаки столетиями отстаивали южные рубежи России, а также место пересечения крупных торговых путей.
- Станица Старочеркасская: историческая столица Донского казачества. Здесь сохранился уникальный архитектурный ансамбль
XVIII—XIX веков.
- Азовский музей-заповедник: один из крупнейших музеев юга России с уникальными коллекциями. Здесь хранятся сокровища сарматских погребений I века до н.э., а также палеонтологическая коллекция со скелетами мамонта и других древних животных.
- Археологический музей-заповедник «Танаис» (х. Недвиговка): здесь можно увидеть раскопки античного города, пройти по его древним улицам и прикоснуться к истории возрастом более 2000 лет.
Республика Адыгея
Важнейшими историческими памятниками Адыгеи считаются наследие коренного адыгского народа и уникальные дольменные комплексы.
- Дольмены Горячего Ключа и Плато Лаго-Наки: одно из крупнейших скоплений древних каменных гробниц, датируемых IV-II тысячелетиями до н. э.
- Национальный музей Республики Адыгея: здесь хранится уникальная коллекция археологических находок скифского периода.
- Свято-Михайловский монастырь: самый высокогорный монастырь России, основанный в 1877 году.
- Старинные здания Майкопа: в центре города сохранилась дореволюционная застройка.
Астраханская область
Регион развивался на пересечении торговых путей из Персии и Средней Азии, что сформировало богатую историю, связанную с основанием форпоста и последующим расцветом купечества.
- Дом-музей купца Тетюшинова: памятник деревянного зодчества XIX века. Здесь воссоздана атмосфера купеческого быта и регулярно проводятся тематические экскурсии, мастер-классы и выставки.
- Астраханский Кремль: основан Иваном Грозным в XVI веке как крепость для защиты южных границ.
- Культурно-исторический комплекс «Сарай-Бату»: руины столицы Золотой Орды. Здесь можно увидеть, как жили кочевники, а также посетить ремесленные мастерские.
Волгоградская область
В Волгограде каждый уголок пропитан историей Великой Отечественной войны.
- Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. В центре — 85-метровый монумент «Родина-мать зовет!».
- Музей-панорама «Сталинградская битва»: коллекция включает тысячи документов, наград, оружия и личных вещей участников войны.
- Мельница Гергардта или мельница Грудинина — здание паровой мельницы, построенное в начале XX века. Один из символов героической обороны Сталинграда.
Республика Калмыкия
История Калмыкии неразрывно связана с кочевым образом жизни, буддийской верой и противостоянием влиянию могущественных соседей.
- Мемориальный комплекс «Белый Лотос» (Элиста): символ возрождения калмыцкого народа и буддизма после депортации 1943−1957 годов.
- «Золотой Всадник»(Элиста): памятник, посвященный 250-летию вхождения Калмыкии в состав России.
- Пагода Семи Дней (Элиста) — символ мира и возрождения буддизма, в ней хранится одна из крупнейших в России статуй Будды.
- Музей кочевых народов (Элиста): интерактивный музей в настоящей юрте-кибитке. Здесь можно примерить доспехи, пострелять из монгольского лука, научиться завязывать калмыцкие узлы и попробовать айран.
Республика Крым и Севастополь
На территории полуострова сохранились свидетельства развития цивилизации на протяжении более чем 2500 лет.
- Историко-археологический заповедник «Херсонес Таврический»: руины древнегреческого полиса — важного торгового и военно-морского центра. Включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Ханский дворец в Бахчисарае: единственный в мире сохранившийся образец дворцовой архитектуры крымских ханов.
- Панорама «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.»: монументальное полотно, посвященное Крымской войне.
- Ливадийский дворец (Ялта): бывшая летняя резиденция императоров Романовых.
- Воронцовский дворец (Алупка): шедевр архитектуры в стиле английского замка, построенный для графа Воронцова.