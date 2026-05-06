Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области пройдет вебинар по маркировке товаров

Участники познакомятся с нормативной базой и особенностями разрешительного режима.

Источник: Национальные проекты России

Вебинар по маркировке товаров через «Честный знак» пройдет в Нижегородской области в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщила пресс-служба правительства региона.

«При продаже товаров, подлежащих маркировке, ключевым элементом является корректная проверка кода и его передача в систему “Честный знак”. Внедрение технического средства ПИоТ (Передачи информации о товарах. — Прим. ред) обеспечит единый и понятный механизм взаимодействия кассового оборудования с системой. Нововведение позволит минимизировать ошибки и сделать процесс продажи более прозрачным и удобным для бизнеса. Наша задача — помочь участникам рынка разобраться во всех нюансах предстоящих изменений», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Участники познакомятся с нормативной базой, особенностями разрешительного режима, вопросами контроля и ответственности, а также разберут практический алгоритм действий для внедрения технического средства ПИоТ. Вебинар пройдет 7 мая в 14:00. Подключиться к нему можно будет по ссылке.

По итогам обучения организаторы направят слушателям справочные материалы. Чтобы получить документы, необходимо заполнить форму.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.