В Нижегородской области пройдет вебинар по маркировке товаров

Вебинар по маркировке товаров через «Честный знак» пройдет в Нижегородской области в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщила пресс-служба правительства региона.
«При продаже товаров, подлежащих маркировке, ключевым элементом является корректная проверка кода и его передача в систему “Честный знак”. Внедрение технического средства ПИоТ (Передачи информации о товарах. — Прим. ред) обеспечит единый и понятный механизм взаимодействия кассового оборудования с системой. Нововведение позволит минимизировать ошибки и сделать процесс продажи более прозрачным и удобным для бизнеса. Наша задача — помочь участникам рынка разобраться во всех нюансах предстоящих изменений», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Участники познакомятся с нормативной базой, особенностями разрешительного режима, вопросами контроля и ответственности, а также разберут практический алгоритм действий для внедрения технического средства ПИоТ. Вебинар пройдет 7 мая в 14:00. Подключиться к нему можно будет по ссылке.
По итогам обучения организаторы направят слушателям справочные материалы. Чтобы получить документы, необходимо заполнить форму.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.