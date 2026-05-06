В Волгоградской области после погони задержали подростка без прав

ВОЛГОГРАД, 6 мая — РИА Новости. Сотрудники ДПС в Суровикинском районе Волгоградской области после погони остановили автомобиль, за рулем которого находился 16-летний подросток без водительских прав, сообщили в региональном ГУМВД РФ.
По данным полиции, ночью 4 мая инспекторы попытались остановить водителя Skoda Rapid, но тот проигнорировал требование и попытался скрыться, увеличив скорость.
«Сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие для принудительной остановки транспортного средства: прицельным огнем была повреждена покрышка на колесе преследуемого автомобиля. Только после этого иномарка остановилась, а находившийся за рулем юноша был задержан инспекторами ДПС», — говорится в сообщении главка в канале на платформе «Макс».
Как установили правоохранители, за рулем находился несовершеннолетний, не имеющий права управления. В салоне также была 24-летняя знакомая, арендовавшая автомобиль и передавшая ему управление.
Уточняется, что в отношении подростка составлены административные материалы по статьям о вождении без прав и невыполнении требования об остановке. В отношении пассажира — за передачу управления лицу без прав. Кроме того, решается вопрос о привлечении родителя подростка к ответственности за неисполнение обязанностей по его воспитанию.