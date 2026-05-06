Пещерный комплекс в Воронежской области станет памятником природы

Режим особой охраны памятника природы областного значения подразумевает, что на территории комплекса и прилегающей к нему запрещается деятельность, влекущая нарушение сохранности, за исключением случаев предупреждения и ликвидации последствий ЧС. В частности, речь идет о запрете проведения гидромелиоративных и ирригационных работ, выполнения работ по геологическому изучению недр, разведке и добыче полезных ископаемых, а также о запрете на строительство и размещение некапитальных строений.