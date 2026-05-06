Нижегородские самбистки поднялись на пьедестал всероссийских соревнований

В состязаниях девушек отличились две спортсменки из Нижегородского региона. Выксунская самбистка Анастасия Залётина, выступая в весовой категории до 59 килограммов, превзошла всех соперниц, став победительницей соревнований. Настя — воспитанница спортивной школы «Выксунец», к турниру её готовил тренер Дмитрий Рогов. В весе до 50 кг Екатерина Разгульнова заняла второе место. Катя — из посёлка Сосновское, её тренирует Василий Васильев.