Нижегородские самбистки поднялись на пьедестал всероссийских соревнований

Итог выступлений в Тверской области — одна золотая медаль и одна серебряная.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородские самбистки поднялись на пьедестал всероссийских соревнований. В городе Конаково прошёл турнир, посвящённый памяти великомученика Георгия Победоносца. За награды в Тверской области боролись самбисты 16−18 лет.

В состязаниях девушек отличились две спортсменки из Нижегородского региона. Выксунская самбистка Анастасия Залётина, выступая в весовой категории до 59 килограммов, превзошла всех соперниц, став победительницей соревнований. Настя — воспитанница спортивной школы «Выксунец», к турниру её готовил тренер Дмитрий Рогов. В весе до 50 кг Екатерина Разгульнова заняла второе место. Катя — из посёлка Сосновское, её тренирует Василий Васильев.