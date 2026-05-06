В городе Лениногорске в Татарстане состоялось первомайское шествие

Колонны прошли по улице Ленинградской до Центральной площади.

Источник: Национальные проекты России

Первомайское шествие прошло по центральной улице города Лениногорска Республики Татарстан при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Лениногорского района.

Праздник весны и труда объединил людей разных профессий и поколений. В шествии приняли участие трудовые коллективы предприятий, представители общественных организаций и активисты профсоюзов. Колонны прошли по улице Ленинградской до Центральной площади.

«Возрождение традиции первомайского шествия стало ярким событием в жизни лениногорцев. Надеемся, что на следующий год к шествию присоединятся еще больше горожан», — добавили в администрации.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.