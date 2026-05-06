В Кстовской ЦРБ выявлены нарушения условий труда

Неправильная спецоценка условий труда при работе с противоопухолевыми лекарствами лишила медиков Кстовской центральной районной больницы права на сокращенную рабочую неделю и выдачу молока. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».
Профсоюзом работников здравоохранения Нижегородской области было установлено, что медикам незаконно занизили класс условий труда при работе с веществами 1-го класса опасности.
«Экспертная организация просто не стала исследовать химический фактор, из-за чего медики лишились льгот. Профсоюз доказал, что при работе с химиотерапией и цитостатиками класс условий труда устанавливается без измерений», — сообщил технический инспектор труда Михаил Бадьин.
Кроме того, в картах спецоценки условий выявлено ошибочное основание для досрочной пенсии. Нарушения устранены.
Напомним, врачи нижегородской больницы имени Семашко впервые пересадили печень пациентке с циррозом.