Научный центр в Ростове выставили на торги

Информация о проводимых торгах появилась на площадке «Дом.РФ».

На площадке «Дом.РФ» объявлены торги по продаже земельного участка с объектами недвижимости на улице Лермонтовской в Ростове‑на‑Дону. Начальная цена лота составляет 47,9 миллиона рублей.

В состав лота входят: земельный участок площадью 993,5 кв. м; три здания; три гаража.

Согласно открытым данным, в настоящее время в зданиях располагается отделение ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем имени В. М. Горбатова».

Объект расположен в удобной локации: в пешей доступности находятся остановки общественного транспорта и объекты социальной инфраструктуры. Потенциальное назначение — размещение общественно‑деловых пространств, торговых центров, фудкортов.

Приём заявок на участие в аукционе осуществляется до 25 мая, сами торги пройдут 29 мая.