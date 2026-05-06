Нейрохирург из Сибири отправился в Конго помогать беженцам

Конфликт между Конго и Руандой обострился в 2022 году. Он связан с поддержкой повстанческого движения М23 на востоке Конго, а также с историческими противоречиями между народами тутси и хуту и борьбой за контроль над минеральными ресурсами. В июне 2025 года стороны подписали предварительное мирное соглашение, но боевые действия продолжаются, гуманитарная ситуация остается тяжелой.