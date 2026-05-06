Нейрохирург из Сибири отправился в Конго помогать беженцам

Томский микрохирург Андрей Байтингер вошел в делегацию из десяти врачей, которые отправились в Демократическую Республику Конго с благотворительной миссией. Медики будут помогать в том числе беженцам, пострадавшим от военных действий на границе с Руандой.
Как пишет РИА Томск со ссылкой на представительницу НИИ микрохирургии, Байтингер поехал в Африку в рамках лечебной миссии МИДа. Врачи проведут осмотр местных жителей, которым нужна высококвалифицированная помощь, и сделают десятки операций.
Сейчас специалисты работают в Университетской клинике Киншасы на базе одного из трех ведущих университетов республики. С 10 мая делегация развернет штаб в городе Кисангани на северо-востоке Конго, куда стекаются беженцы из зоны боевых действий.
Конфликт между Конго и Руандой обострился в 2022 году. Он связан с поддержкой повстанческого движения М23 на востоке Конго, а также с историческими противоречиями между народами тутси и хуту и борьбой за контроль над минеральными ресурсами. В июне 2025 года стороны подписали предварительное мирное соглашение, но боевые действия продолжаются, гуманитарная ситуация остается тяжелой.
