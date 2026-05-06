В Иркутске отремонтируют еще один участок улицы Ширямова

Еще один участок улицы Ширямова в Иркутске отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Специалисты уже укладывают нижний слой асфальта. Затем им предстоит вынести около 20 опор освещения за границы пешеходной зоны. Только после этого они приступят к обустройству тротуаров с двух сторон от дороги.
«Проводим здесь достаточно масштабные работы по расширению проезжей части. Уже убрана разделительная полоса, начато асфальтирование. В дальнейшем установим барьерные ограждения. После окончания ремонта движение будет организовано по трем полосам в каждом направлении, что значительно увеличит пропускную способность этого участка», — отметил мэр города Руслан Болотов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.