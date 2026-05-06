В двух районах Дона сняли карантин по особо опасной болезни животных

Очаг заболевания был выявлен в хуторе Сусат Семикаракорского района. В рамках ограничительных мер режим карантина действовал в радиусе пяти километров от очага, охватывая следующие населённые пункты: хутор Слободской; город Семикаракорск; хутор Калинин; село Сараи; хутор Ажинов; хутор Карповка; посёлок Привольный.