Клещи в 12 раз реже стали присасываться к нижегородцам из-за похолодания

Прохладная погода в начале мая привела к значительному снижению активности клещей. За прошедшую неделю случаи присасывания клещей к жителям Нижнего Новгорода снизились в 12 раз. Об этом рассказали в MAX-канале «Бокал прессека».

Специалисты Роспотребнадзора исследовали 444 клеща, удаленных с тел людей. В результате анализа было обнаружено, что 105 клещей оказались переносчиками боррелиоза, 17 клещей — анаплазмоза, а 4 клеща — эрлихиоза.

С целью экстренной профилактики 82 человека получили инъекции противоклещевого иммуноглобулина, при этом 79 из них составили дети.

Ранее сообщалось, что обработку от клещей проведут в парках Нижнего Новгорода.