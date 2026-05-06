Суд запретил «ЯПлакалъ» распространять экстремистские юморески

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Московский суд признал запрещенными к распространению юморески оскорбительной и экстремистской направленности, размещенные на веб-портале «ЯПлакалъ» и сайтах с анекдотами, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них указано, что межрайонная прокуратура столицы выявила на сайтах «ЯПлакалъ», «АнекдотовСтрит» и anekdoto.net материалы (юмористический контент в текстовом формате), содержащие высказывания, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности.
Заявитель попросил суд признать такую информацию на сайтах запрещенной к распространению. При этом в постановлении не указаны ссылки на конкретные страницы или разделы сайтов.
Суд пришел к выводу, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит Федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности».
«Признать информацию, размещенную на Интернет-сайтах yaplakal.com, anekdotovstreet.com, anekdoto.net, запрещенной к распространению в Российской Федерации», — решил суд, следует из материалов.
Кроме того, РИА Новости обнаружило ещё одно постановление похожей направленности, но со ссылками на конкретные страницы или разделы. Так, запрещенной к распространению информацией признали разделы «черный юмор» сайтов «Приколов нет» и followchain.org, а также пост на «Пикабу» с подборкой «черных шуток».