Трехлетняя девочка упала с горки в Ростове, о ситуации доложат главе СК России

Трехлетняя девочка получила травму, упав с горки на детской площадке в Ростове на Дону. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы. Следователи уже начали процессуальную проверку, отчет о расследовании потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин.
Ранее в соцсетях говорилось, что девочка пострадала в апреле 2026 года. Предварительно, на игровом оборудовании было повреждено ограждение.
— Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах проверки, итоговом решении и о мерах по ремонту объекта. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства, — прокомментировали в информационном центре СК России.
