Путешествие со вкусом: топ национальных блюд

Краснодарский край
Знакомство с регионом было бы неполным без традиционной кухни. Туристов ждут сытные и ароматные блюда.
- Кубанский борщ с пампушками — визитная карточка Краснодарского края.
- Вареники с разнообразными начинками — от творога до вишни.
- Кумыс из кобыльего молока, который производят на местных фермах.
- Домашние сыры.
- Сало, томленое в печи.
- Мидии в различных соусах и другие морепродукты.
- Блюда из свежей черноморской рыбы (барабулька, камбала).
- Казацкие галушки представляют собой отварные кусочки теста, приготовленные на воде или бульоне.
- Дегустация вин в Абрау-Дюрсо, Анапе или Новороссийске.
Ростовская область
Культура питания — важная часть туристического опыта, и Ростовская область предоставляет массу возможностей изучить эту сферу.
- Донские раки — славятся крупным размером, плотным панцирем и особым вкусом. Это экологически чистый деликатес, обитающий в реке Дон.
- Царская рыба шамайка была так названа за свой за уникальный нежный вкус.
- Осетрина и цимлянский лещ — гастрономические «визитные карточки» Ростовской области.
- Уха Донская (Цимлянская) из свежей речной рыбы (сазан, сом, судак).
- Казачий кулеш — традиционная густая похлебка на основе пшена, сала и картофеля, популярная в казачьей кухне. Это сытное блюдо готовится в казане и часто заменяет и первое, и второе.
- Казацкие галушки представляют собой отварные кусочки теста, приготовленные на воде или бульоне.
- Курник — традиционный донской праздничный пирог куполообразной формы. В качестве начинки обычно используют курицу, лук, рис, яйца, грибы.
- Блюда из говядины и баранины, приготовленные на мангале.
- Нардек — арбузный мед.
- Дегустация вин на местных винодельнях. Вина Ростовской области отмечаются географическим указанием «Долина Дона».
Республика Адыгея
На кулинарное искусство адыгейского населения сильное влияние оказала кавказская кухня и традиции адыгского (черкесского) народа.
- Ашрай — густой сытный суп из смеси зерновых и бобовых (фасоль, кукуруза, пшеница).
- Нэкуль — домашняя колбаса, которую готовят из говядины или баранины, добавляя печень, сердце, почки и курдючный жир.
- Лилепс — густой мясной бульон, приготовленный из говядины или баранины с добавлением лука, специй и стручкового перца.
- Мамалыга (адыгейская паста) — густая каша из кукурузной муки или крупы. Это блюдо традиционно заменяет адыгам хлеб.
- Адыгейский сыр — мягкий молодой кавказский сыр.
- Халюжи — жареный в масле пирожок в форме полумесяца. По вкусу и способу приготовления напоминает чебурек, но только с начинкой из адыгейского сыра.
- Калмыцкий чай на травах традиционно готовят из прессованного зеленого чая, молока, соли, масла и пряностей. Часто в него добавляют степные травы — душицу, дягиль.
- Щипс — одно из главных блюд адыгской кухни, представляющее собой густой соус, рагу или суп. Его готовят на основе куриного, говяжьего или бараньего бульона с добавлением муки (кукурузной или пшеничной), луковой зажарки и пряностей.
- Пастэ — очень густая каша из пшена или белой кукурузы, служащая заменой хлеба.
- Хьэгалыг — сытное и популярное в Адыгее блюдо, представляющее собой тушеную курицу с гречкой.
- Фырэ — традиционная сырная запеканка, которая готовится из адыгейского сыра с добавлением яиц, сметаны или масла.
Астраханская область
Астраханская кухня — это отдельный вид искусства, ради которого стоит сюда приехать.
- Арбузы: регион славится своими сладкими арбузами.
- Нардек — арбузный мед.
- Тройная уха по-астрахански готовится из трех видов рыбы — мелочи (карася, окуня, плотвы), судака и осетра.
- Рыбацкие пельмени «косичкой»— традиционные пельмени с рыбной начинкой, у которых край теста защипывается характерным фигурным швом, напоминающим косу.
- Икряники — оладьи или котлетки, приготовленные из свежей икры речных или морских рыб.
- Вобла вяленая — предварительно просоленная, а затем высушенная на воздухе рыба.
- Пирог с визигой — старинное блюдо русской кухни, представляющее собой закрытый пирог, расстегай или кулебяку с начинкой из визиги (спинной хорды осетровых рыб).
- Рахманка — рыбьи потроха (желудки и печень), чаще всего щучьи, судачьи или осетровые.
- Кайнары — жареные пирожки с сочной мясной начинкой. В отличие от беляшей, кайнары имеют небольшое отверстие сверху, через которое в процессе жарки во фритюре заливается раскаленное масло.
- Баурсаки — мучное изделие, представляющее собой небольшие кусочки теста (квадратной, круглой или ромбовидной формы), обжаренные во фритюре.
- Бешбармак — это сытное национальное блюдо тюркских кочевых народов, состоящее из отварного мяса (обычно конина, баранина, говядина), домашней лапши и наваристого бульона.
- Эчпочмак — пирожки треугольной формы из дрожжевого или пресного теста с сытной начинкой из мяса, картофеля и лука. В переводе с татарского название означает «три угла».
- Хоровац — традиционный армянский шашлык.
- Бурек — сытная выпечка из тонкого теста с разнообразными начинками.
- Кыздырмыш — жаркое из жареного мяса (обычно конины, говядины или гуся), которое часто подают холодным.
- Чак-чак — обжаренные во фритюре кусочки теста (обычно из муки и яиц), политые медовым сиропом. Это сладкое блюдо символизирует гостеприимство и единство у татар, башкир и других тюркских народов.
- Кош теле — хрустящее тонкое печенье из сдобного теста, обжаренное во фритюре.
Волгоградская область
Кухня Волгоградской области — это микс казачьей сытной еды и влияния Среднего Поволжья.
- Нардек — арбузный мед.
- Сарептский пряник — фигурная выпечка на нардеке с горчичным маслом и пряностями. Интересно, что он может не черстветь месяцами.
- Бешбармак — национальное блюдо тюркских кочевых народов, состоящее из отварного мяса (обычно конина, баранина, говядина), домашней лапши и наваристого бульона.
- Шурпа — густой сытный суп, основой которого является жирное мясо (обычно баранина) и крупно нарезанные овощи.
- Баурсаки — мучное изделие, представляющее собой небольшие кусочки теста (квадратной, круглой или ромбовидной формы), обжаренные во фритюре.
- Эчпочмак — пирожки треугольной формы из дрожжевого или пресного теста с сытной начинкой из мяса, картофеля и лука. В переводе с татарского название означает «три угла».
- Перепечи — открытые маленькие ватрушки из пресного теста (чаще ржаного) с разнообразной начинкой, залитой яйцом или яично-молочной смесью.
- Кофе из арбузных семечек — уникальный напиток из семян арбуза. Их сушат, обжаривают до коричневого цвета и измельчают, а полученный порошок заваривают как натуральный кофе.
- Каймак — густой кисломолочный продукт, напоминающий жирную сметану или крем, который готовят путем снятия пенок с топленого жирного молока.
- Сугудай по-волгоградски — локальная вариация северной закуски из сырой рыбы (карповых или судака), маринованной с луком, маслом, уксусом и специями.
Республика Калмыкия
Калмыцкая кухня — это сытная и практичная еда, которая отражает быт и традиции кочевого народа.
- Бешбармак — национальное блюдо тюркских кочевых народов, состоящее из отварного мяса (обычно конина, баранина, говядина), домашней лапши и наваристого бульона.
- Калмыцкий чай (джомба) с добавлением молока, соли и часто жира.
- Махн шельтяган — суп из баранины или говядины с крупно нарезанным мясом, картофелем и луком.
- Хурен-махн-гуертяган — традиционное блюдо калмыцкой кухни, представляющее собой жареное мясо с лапшой. Дословно — «поджаренное или подсушенное мясо с лапшой».
- Берг — изделия из теста, похожие на пельмени, с начинкой из говядины, сала и зеленого лука.
- Семджин — жареная баранья печень.
- Борцоги — калмыцкие пшеничные лепешки, жаренные в большом количестве жира или масла до золотистого цвета. Они символизируют праздник, благополучие и радость.
- Кумыс — кисломолочный напиток из кобыльего молока, распространенный у многих кочевых народов.
Республика Крым и Севастополь
Гастрономическое путешествие по Крыму — это отдельный вид приключения.
- Чебуреки — традиционное блюдо крымскотатарской кухни. Это пресное тесто с начинкой (обычно баранина или говядина с луком), обжаренное в жире или масле.
- Манты — блюдо из тонкого пресного теста с сочной начинкой (мясо, овощи), приготовленное на пару.
- Янтыки — чебуреки, которые жарятся на сухой сковороде, а затем смазываются сливочным маслом. Популярное крымское лакомство, отличающееся от чебуреков меньшей жирностью.
- Долма — неотъемлемая часть крымской кухни. Блюдо представляет собой фарш с рисом, завернутый в виноградные листья.
- Кобете — закрытый пирог из слоеного или дрожжевого теста. Традиционно начинка состоит из мяса (говядина, баранина), картофеля и лука. В переводе с тюркского «коб итэ» означает «много мяса».
- Сарма — мясной фарш с рисом, завернутый в виноградные листья. Сарма отличается от долмы меньшим размером, а еще ее делают тонкой и длинной, размером с палец.
- Юфакъ-аш — суп с очень маленькими пельменями с мясным фаршем (обычно баранина или говядина).
- Катык — традиционный кисломолочный продукт. Это простокваша, получаемая сквашиванием кипячего или топленого молока специальными заквасками.
- Буза — густой сладкий напиток, напоминающий белый квас. Его готовят методом брожения из проса, риса или ячменя.
- Курабье — традиционное песочное печенье, являющееся неотъемлемой частью крымскотатарской кухни.
- Лагман — мясное блюдо из баранины, овощей и длинной, тянутой вручную лапши.
- Шербет — плотная сливочная помадка с добавлением орехов, изюма или цукатов.
- Караимские пирожки — одна из главных гастрономических визитных карточек Крыма. Это печеные пирожки из рубленого или слоеного теста с начинкой из мелко нарезанной баранины или говядины с курдючным жиром и луком.
- Плов с мясом улитки на улиточных фермах.
Для комфортного гастрономического путешествия по всему ЮФО потребуется не менее 12−16 дней.
Ищите при этом не рестораны, а этнопарки, фермы, сыроварни и устричные хозяйства, так как именно там готовят аутентичные блюда.