ЖКХ Минска сказало, со скольки часов можно косить траву в выходные

В Минске уже стартовал сезон покосов зеленых зон белорусской столицы. Соответствующие работы проводятся с мая по сентябрь, общая территория зеленых зон, находящихся не обслуживании ЖКХ районов Минска, составляет около 1855 гектаров. Покос должен проводиться не реже одного раза в месяц. В настоящее время в Минске работают 226 косцов, которые прошли целевые курсы. Работы ведутся при помощи мини-тракторов, райдеров с навесным оборудованием, триммеров, мотокос.
Как отметили в Минском городском жилищном хозяйстве, покос ведется не только в будние, но и в выходные дни. При этом в выходные к работам возле многоэтажек приступают не ранее 9 часов утра и по возможности на территории, удаленной от окон домов.
Помимо этого, коммунальщики должны предварительно информировать жильцов о планируемых работах, размещая объявления на досках возле подъездов. Также жители должны быть проинформированы о необходимости убрать машины с дворовый проездов, чтобы избежать повреждений вылетающими из-под техники камнями.
