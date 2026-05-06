Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЖКХ Минска сказало, со скольки часов можно косить траву в выходные

Стало известно, со скольки часов можно косить траву в выходные в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске уже стартовал сезон покосов зеленых зон белорусской столицы. Соответствующие работы проводятся с мая по сентябрь, общая территория зеленых зон, находящихся не обслуживании ЖКХ районов Минска, составляет около 1855 гектаров. Покос должен проводиться не реже одного раза в месяц. В настоящее время в Минске работают 226 косцов, которые прошли целевые курсы. Работы ведутся при помощи мини-тракторов, райдеров с навесным оборудованием, триммеров, мотокос.

Как отметили в Минском городском жилищном хозяйстве, покос ведется не только в будние, но и в выходные дни. При этом в выходные к работам возле многоэтажек приступают не ранее 9 часов утра и по возможности на территории, удаленной от окон домов.

Помимо этого, коммунальщики должны предварительно информировать жильцов о планируемых работах, размещая объявления на досках возле подъездов. Также жители должны быть проинформированы о необходимости убрать машины с дворовый проездов, чтобы избежать повреждений вылетающими из-под техники камнями.

Ранее мы писали о том, что жительница Слуцкого района хотела приобрести водительские права (она нашла объявление в соцсетях, оплатила 1800 рублей — что было дальше здесь).