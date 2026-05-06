Юрий Шалабаев встретился с нижегородскими ветеранами ВОВ накануне 9 мая

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел традиционную встречу с ветеранами Великой Отечественной войны в Кремле накануне 9 мая, Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В стенах Кремля встретились фронтовики, партизаны, труженики тыла, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда. Юрий Шалабаев отметил, что власти города оказывают адресную помощь ветеранам, решают вопросы социального обслуживания, регулярно проводят памятные встречи и мероприятия.
«Конечно, мы хотим, чтобы вы чувствовали заботу не только в канун или во время празднования Дня Победы, а чтобы это было каждый день. Поэтому, пользуясь случаем, ещё раз напоминаю: если есть какие-то вопросы, если есть какие-то проблемы, пожалуйста, говорите о них, мы обязательно всё зафиксируем, по мере возможностей постараемся все вопросы решить. Сделаем всё от нас зависящие», — сказал Юрий Шалабаев, обращаясь к почетным гостям.
Мэр поблагодарил ветеранов за их вклад в безопасность и развитие страны, а также за участие в воспитании подрастающего поколения. Градоначальник выразил надежду на подобные встречи с героями и в будущем.
Ранее мы писали, что в Нижний Новгород привезли частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата.