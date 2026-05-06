Орловская область стала аутсайдером по качеству интернета в Черноземье

Лидером по качеству связи стала Воронежская область, где доля положительно оценивающих качество интернет-соединения составляет 87,8% домохозяйств. Практически на том же уровне находятся Липецкая (87,4%) и Белгородская (86,5%) области. Заметно хуже показатели в Курской (77,7%) и Тамбовской (67,7%) областях. При этом именно в Тамбовской области отмечена самая высокая в ЦФО доля недовольных («не удовлетворены» и «полностью не удовлетворены») качеством интернета — 3,5%.