Каждая пятая россиянка пожалела, что послушала совет нейросети

Каждый пятая женщина и каждый седьмой мужчина в России сожалеют о том, что последовали рекомендациям нейросети в решении личных проблем. Такие данные следуют из опроса*, который провел сервис SuperJob.
Всего хотя бы раз обращались к ИИ за советом по личным вопросам 48% опрошенных. Женщины делают это чаще: 51% против 46% у мужчин. Самые активные пользователи — молодежь до 35 лет (62%). В возрастной группе 35−45 лет таких 37%, а среди респондентов старше 45 — всего 31%.
Полученным советам следуют 6 из 10 обращавшихся. При этом 43% не жалеют, что последовали рекомендациям, а 16% жалеют (каждый шестой). Ещё четверть опрошенных советы ИИ игнорируют, а 15% затруднились оценить их применимость — чаще всего потому что не относятся к таким советам серьезно.
Больше всего разочарований среди женщин: 18% из них пожалели, что послушали ИИ (у мужчин — 14%). Также россиянки чаще получали советы, которыми в итоге пренебрегли (30% против 23% у мужчин).
По данным SuperJob, спектр личных запросов к нейросетям чрезвычайно широк: от выбора стрижки или моторного масла, плана похудения или способа отказать назойливому поклоннику до серьёзных вопросов профессионального развития или стратегии снижения кредитной нагрузки. Однако чаще всего ИИ спрашивают о здоровье: например, составить план посещения врачей, интерпретировать результаты анализов или уточнить методы лечения.
*Опрос проводился с 20 по 23 апреля 2026 года в 395 населенных пунктах всех округов России. В исследовании участвовали 1600 экономически активных россиян, имеющих опыт использования нейросетей.