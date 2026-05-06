На Дону СК проверит информацию о травмировании девочки на детской площадке

Следственное управление инициировало проверку по факту падения трёхлетней девочки с горки на детской площадке в Ростове‑на‑Дону. Инцидент произошёл в апреле 2026 года и получил огласку в социальных сетях.
По данным ведомства, на игровом оборудовании обнаружено повреждённое ограждение. При этом уполномоченные органы длительное время не принимали мер по приведению объекта в нормативное состояние.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах проверки, а также о решениях, принятых в отношении ремонта детской площадки.