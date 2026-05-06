Почти 100 тысяч жителей Приморья выбрали территории для благоустройства

Как рассказали в ведомстве, по активности голосования лидируют Дальнереченск, Черниговский и Кавалеровский округа, Спасск-Дальний. Напомним, голосование за общественные территории, которые благоустроят в 2027 году, проходит на портале «Госуслуг». Выбрать парк, сквер, площадь или набережную могут жители 25 муниципалитетов края с 21 апреля по 12 июня. Предложены 67 объектов, победителями станут 28 пространств.