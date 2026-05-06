Почти 100 тысяч жителей Приморья выбрали территории для благоустройства

Около 100 тысяч жителей Приморского края во время онлайн-голосования выбрали общественные территории, которые благоустроят в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в агентстве проектного управления региона.
«В этом году Приморский край показывает небывалую активность при выборе территорий, которые преобразятся в следующем году. Это хороший показатель, который говорит о желании жителей участвовать в благоустройстве своих населенных пунктов», — отметила замглавы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края Любовь Кокорева.
Как рассказали в ведомстве, по активности голосования лидируют Дальнереченск, Черниговский и Кавалеровский округа, Спасск-Дальний. Напомним, голосование за общественные территории, которые благоустроят в 2027 году, проходит на портале «Госуслуг». Выбрать парк, сквер, площадь или набережную могут жители 25 муниципалитетов края с 21 апреля по 12 июня. Предложены 67 объектов, победителями станут 28 пространств.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.