У нас нет сил на отдых

А нашим людям некогда. Стандартный отпуск разбивается на два — по две недели каждый. И за эти две недели нужно успеть все. И места интересные посмотреть, и покупаться, и дома что-нибудь отремонтировать, и обследоваться, и с управляющей компаний разобраться, и родственников и друзей навестить, и грядки на даче прополоть. В будни не до этого, в выходные тоже, там то подработки, то у детей культурная программа. Рождественские каникулы и майские праздники тоже забиты какой-нибудь суетой. Крутимся, крутимся, носимся, как ненормальные, а потом — раз, и батарейка садится, и не хочется уже ничего. Ни ехать никуда. Ни думать ни о чем. Ни даже чувствовать.