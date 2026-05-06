«Огонь памяти» прибыл на фирменных поездах в Нижний Новгород

В текущем году «Огонь памяти» преодолеет более 25 тысяч километров по всей железнодорожной сети России.

Частица Вечного огня, доставленная от Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, достигла городов Горьковской магистрали благодаря патриотической акции «Огонь памяти». Священное пламя было перевезено фирменными поездами, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, скоростной двухэтажный поезд «Буревестник» доставил «Огонь памяти» во Владимир и Нижний Новгород. Поезд «Премиум», следующий из Москвы в Казань, торжественно привез частицу Вечного огня в Казань. В Киров же огонь прибыл на фирменном поезде «Вятка» с маршрутом Москва — Киров.

В каждом городе прибытия были организованы торжественные мероприятия. После встречи на вокзале «Огонь памяти» сопровождался в город для участия в памятных и патриотических событиях, посвященных Дню Победы.

Эта международная патриотическая инициатива, проводимая при поддержке активистов Народного фронта, призвала к объединению ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции, представителей общественных организаций и всех граждан. В 2026 году акция отмечает свое десятилетие, планируя передать «Огонь памяти» более чем 400 ветеранам в 71 регионе России и 200 населенных пунктах, а также доставить его в 14 зарубежных стран.

