МВД и МЧС Беларуси перейдут на усиленный режим работы на 9 мая

«Весь личный состав органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск переведен на усиленный вариант несения службы», — рассказал заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Сергей Мирончик.
Он отметил, что для координации действий создаются оперативные штабы, охрана порядка будет обеспечиваться как на самих праздничных площадках, так и на прилегающих территориях. По словам Мирончика, для контроля ситуации будет задействована республиканская система мониторинга общественной безопасности и беспилотные летательные аппараты. Под усиленным контролем будут также транспорт, метро и места массового скопления людей.
КПП, ограничения и камеры хранения.
На входах к праздничным локациям организуют контрольно-пропускные пункты с досмотром граждан с использованием технических средств.
Мирончик также подчеркнул, что для ветеранов, людей с инвалидностью и граждан с маленькими детьми предусмотрены отдельные пункты пропуска. Для них будут выделены специальные проходы с обозначением в виде шатров с оранжевым куполом.
«Для удобства граждан предусмотрена работа камер хранения имущества, которые будут расположены недалеко от контрольно-пропускных пунктов», — добавил он.
В МВД напомнили, что гражданам необходимо заранее ознакомиться с перечнем запрещенных предметов и соблюдать меры безопасности, а также сообщать о подозрительных предметах по телефону 102 или ближайшим нарядам милиции.
Дежурство спасателей.
Спасатели также перейдут на усиленный режим работы, дополнил заместитель начальника аварийно-спасательных служб и объектовых подразделений главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на ЧС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Егор Никитенко.
«На дежурстве будут находиться порядка 3500 спасателей», — сказал он.
Уточняется, что в период праздников будет задействовано 130 единиц техники МЧС и около 750 работников непосредственно в местах проведения мероприятий. Особое внимание уделят площадкам проведения салютов и массовых мероприятий.
По словам представителя МЧС, подразделения готовы к оперативному реагированию и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период празднования.