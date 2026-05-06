Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Память 200 бойцов СВО увековечили в Саратове

В Парке Победы в Саратове сегодня, 6 мая, увековечили имена 200 погибших при.

В Парке Победы в Саратове сегодня, 6 мая, увековечили имена 200 погибших при исполнении воинского долга военнослужащих. Как сообщает ИА «СарИнформ», имена бойцов нанесли на колонны мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах».

В мероприятии принял участие губернатор Роман Бусаргин.

— Сегодня мы заносим на эти гранитные плиты имена людей, которые отдали за нас самое ценное — свою жизнь. Давайте сделаем все, чтобы эти фамилии не забыли никогда. В Саратовской области об этих людях не забудут никогда, — цитирует саратовское информагентство главу региона.

Имена всех павших воинов зачитали во время церемонии. После минуты молчания православный и мусульманский священники провели богослужения.